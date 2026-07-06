Совершен прорыв в лечении рака поджелудочной

Химики из Флоридского университета A&M создали соединения, которые в лабораторных тестах заблокировали миграцию клеток рака поджелудочной железы более чем на 90% - даже при низких концентрациях вещества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Oncotarget.

Рак поджелудочной железы - один из самых смертоносных видов онкологии: большинство опухолей выявляют уже на поздних стадиях, когда хирургическое удаление невозможно. Ключевую роль в 70-90% случаев играет ген KRAS: из-за его мутаций клетки начинают бесконтрольно делиться. KRAS - это молекулярный "выключатель", который в норме включает рост клеток по команде извне и выключает, когда в нем нет необходимости. При мутации он "зависает" во включенном состоянии и гонит клетку к бесконечному делению. Десятилетиями KRAS считался "недосягаемым" для лекарств: его поверхность не имеет удобных карманов для присоединения стандартных препаратов.

Авторы предложили другой подход: вместо того чтобы атаковать сам мутантный KRAS напрямую, они создали молекулы класса PCAI (ингибиторы белок-белковых взаимодействий KRAS), которые нарушают аномальные связи внутри белковой сети вокруг него. Самое активное соединение NSL-YHJ-2-27 заблокировало миграцию раковых клеток - то есть их способность расселяться по организму и давать метастазы - на 90%. При этом вещество активировало гены-супрессоры опухолей и подавляло гены, помогающие раку распространяться.

Дополнительная проверка на трехмерных мини-опухолях показала, что PCAIs разрушают актиновый "скелет" клетки - сеть белковых нитей, удерживающих ее форму и обеспечивающих движение. Без этого скелета раковая клетка не может двигаться и гибнет. PCAIs работают против нескольких вариантов мутаций KRAS, то есть потенциально применимы при раке поджелудочной, колоректальном и легочном раке. Все эксперименты выполнены на клеточных культурах; испытания на животных еще предстоят.