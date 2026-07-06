Двояковыпуклое облако розового цвета над Кейптауном

В сети распространились кадры огромного двояковыпуклого облака розового цвета над Кейптауном, Южная Африка.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео: