https://news.day.az/world/1846122.html Двояковыпуклое облако розового цвета над Кейптауном - ВИДЕО В сети распространились кадры огромного двояковыпуклого облака розового цвета над Кейптауном, Южная Африка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Двояковыпуклое облако розового цвета над Кейптауном - ВИДЕО
В сети распространились кадры огромного двояковыпуклого облака розового цвета над Кейптауном, Южная Африка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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