Фейки и математика

Автор: Лейла Таривердиева

В последние недели в связи с известными событиями тема мифического "геноцида армян" к большой радости армянства внепланово стала предметом обсуждений. Очень редко, когда армянству удается заставить говорить о мифе столетней давности вне даты 24 апреля. Как правило, после очередной годовщины событий, не имевших места в истории, мир об этом забывает и вспоминает только через год. Точнее, миру об этом усиленно напоминают диаспора и лобби.

На этот раз армянская выдумка оказалась в дискурсе вне традиционной даты, что несказанно обрадовало спюрк, питающийся этим мифом уже не одно десятилетие. Отовсюду повылезали "свидетели" (?!), в европейских СМИ пошли интервью с разнообразными представителями армянства. К сожалению, европейские журналисты никогда не относятся с сомнением к тому, что говорят их армянские собеседники. В результате в мир выбрасываются фейки, которые постепенно приживаются, превращаются в аргументы, их без стыда принимают за "достоверные источники" всякие википедии. А дальше уже дело техники.

Не один армянский миф нашел так дорогу в массы. Благодаря такой услуге, оказываемой армянству европейскими и российскими почитателями, практически все, что связано с историей армянства, является сборником выдумок и политических манипуляций.

Итальянский журналист Франческо Баттистини опубликовал в газете Corriere della Sera, посвященную недопустимости использования событий 1915 года в корыстных целях. С тем, что исторические факты недопустимо использовать в политических целях, нельзя не согласиться. Но привлекает внимание не это. В статье в качестве иллюстрации используются высказывания некоего Арама из Иерусалима, который помимо традиционного нытья, выразил недовольство тем, что ни одно израильское правительство никогда не говорило о "трех миллионах" жертв мнимого "геноцида".

Не стоит думать, что упоминание о "трех миллионах" пройдет бесследно. Оно останется в итальянском издании и будет восприниматься как нечто, отражающее действительность. Фантазии о "полутора миллионах жертв" тоже появились на столе благодаря вот таким осторожным вбросам. Очень долго количество якобы жертв оценивалось в 500 тысяч. Но этот показатель выглядел не очень впечатляющим на фоне масштабов создающегося мифа, поэтому начали постепенно внедрять "1,5 миллиона". Постепенно, через СМИ, в выступлениях на научных тусовках. Ложь прижилась и уже прочно вытеснила прежние цифры. Про 500 тысяч сейчас никто уже не вспоминает.

Откуда взялись "1,5 миллиона"? Простая арифметика. Согласно статистике, в Османской империи проживало около 2 миллионов армян. В 1922 году их насчитывалось 400 тысяч. Путем простого вычитания получили 1,5 миллиона. И все! Об этом можно узнать из открытых источников в Сети. Недостающее количество армян было объявлено "жертвами геноцида". Покойниками были объявлены сотни тысяч армян, разбежавшихся по миру. Чисто по-армянски. Хотя не только. Справедливости ради стоит сказать и о роли политиков и ученых стран, которым армянство оказало большую услугу в борьбе с Османской империей. В целом, все армянские мифы на совести не столько самого армянства, сколько его опекунов. Сейчас утверждается, что показатель был выведен на основании "многолетних исследований", якобы проводившихся в архивах по всему миру.

Но и это не конец. Некоторое время назад в СМИ стала появляться цифра в "2 миллиона". Тихо так, медленно, постепенно. Скоро и она будет обоснована "многолетними исследованиями". Никого не беспокоит, что количество "жертв" может оказаться больше общего числа проживавших в Турции армян. Потому что всегда можно дописать нужные цифры и объявить их результатом бессонных ночей в неких архивах.

Согласно официальной переписи 1914 года, в Османской империи было около 1 221 850 армян. Константинопольский патриархат был с этим не согласен, считая, что армян было 2 100 000. А "современные исследователи" сходятся на цифре около 2 500 000 армян. Откуда взялась эта цифра сто лет спустя, остается только гадать.

Мифотворцев не смущает и то, что переселению в период Первой мировой войны подверглись лишь те армяне, что проживали в Восточной Анатолии и окрестностях. Армяне в Стамбуле, Египте, других провинциях империи продолжали спокойно жить, процветать и занимать высокие политические и финансовые посты в период и после так называемого "геноцида".

Кстати, теми же методами рассчитывается количество армян, проживавших в Азербайджанской ССР до карабахского конфликта. От балды взяты цифры в "500 тысяч" и даже в "1,2 миллиона", и повсюду озвучиваются. Хотя, согласно официальным данным, накануне конфликта армян в республике было менее 400 тысяч, причем, вместе с проживавшими в Карабахе.

Согласно переписи населения от 1989 года, в Азербайджане проживали 390 505 армян, включая и карабахских. По неофициальным же данным, к началу конфликта в Баку насчитывалось около 100 тысяч, а к 1990 году - уже около 20 тысяч армян. Большинство армян были оповещены об ожидавшихся событиях их организаторами и выехали заранее.

Те же манипуляции совершаются с количеством добровольно покинувших Карабах армян. Вначале это были "100 тысяч", потом "120 тысяч", а теперь говорят уже о "150 тысячах", несмотря на то, что такого количества там не было даже в советское время.

Одним словом, с арифметикой у армянства и опекающих его кругов всегда было плохо.

В этой связи вспоминается анекдот "армянского радио".

"В комнате было четыре кошки. Три вышли. Сколько осталось?"

"Одна"

"Нет, две"

"Почему?!"

"Одна вернулась"...