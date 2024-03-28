Чудеса армянской арифметики – Сколько же армян покинуло Карабах?

Автор: Лейла Таривердиева

Армения это уникальная страна, а армянский народ - уникальный народ. Не потому что армянство древнее динозавров, а Ереван старше Рима. Дело в том, что армяне единственный народ в мире, умеющий считать, но так и не сумевший посчитать самого себя. В любых ситуациях они исходят из принципа "армян много не бывает" и смелой рукой приписывают нули. Даже на официальную перепись населения особо рассчитывать нельзя, потому что цифры, как правило, бывают завышены с целью скрыть серьезную депопуляцию. Согласно неофициальным источникам, реальная численность населения этой страны не набирает и 2 миллионов, но официальные статданные настаивают на почти 3 миллионах.

Принцип "армян много не бывает" переносится нашими соседями и на территории других стран, на которые претендует армянство. Численность армян на этих территориях тоже никогда не бывает известна доподлинно. Нет, конечно, существует официальная статистика, однако армянская арифметика не позволяет ей укорениться в сознании мировой общественности, подбрасывая собственные данные.

Наверняка, все, кто заглядывает в армянские профили в соцсетях и в армянские СМИ, заметили, что за полгода, прошедших после антитеррористической операции в Карабахе, число армян, выехавших добровольно из Азербайджана, подскочило на несколько десятков тысяч. В принципе, это было ожидаемо, поэтому, видя вместо привычных 100 000 цифры 150 000, никто особо не удивляется. Мы удивляемся не этому, а тому, что армяне так поскромничали и не удвоили показатели. Ну, чтобы два раза не ходить. Зная своих соседей, мы понимаем, что 150 000 это не окончательные цифры и размножающихся путем отпочкования релокантов будет становиться все больше и больше. Что ж, в живой природе подобный резкий прирост может наблюдаться у различных видов. Правда, хомо сапианс к этим видам не относится.

Интересно, что армянские паблики совершенно не волнует моральная сторона вопроса. Армянская пропаганда до того привыкла, что ее никогда не опровергают и принимают все ее тезисы за чистую монету, что совершенно спокойно оставляет в прошлом "100 000" и начинает оперировать "150 000-ми". И эти, "обновленные" данные уже гуляют по докладам и заявлениям европейских чиновников. Например, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю тоже очень понравились новые цифры и он, говоря о Карабахе, заявил на одном из мероприятий ЕС, что "военное вмешательство за одну неделю заставило переехать 150 000 человек".

Вообще, слишком близкое общение с армянской стороной плохо сказывается на европейских политиках. Даже Шарль Мишель, вроде бы адекватный деятель, приписал Армении лишние 57 квадратных километров, увеличив ее до 29 800 квадратов. И теперь этими цифрами оперирует весь мир, в том числе и сам Ереван, хотя Никол Пашинян недавно признался, что истинная площадь его страны только 29 743 квадратных километра.

Доподлинно неизвестно и то, сколько на самом деле проживало в Карабахе до 19 сентября 2023 года армян. Последняя перепись населения на оккупированных территориях проводилась в 2015 году и показала наличие 145 000. Еще в тот период говорили, что цифры взяты с потолка и в реальности в Карабахе живет раза в три меньше людей. После апрельских боев 2016 года количество армян на этих территориях критически сократилось, поэтому к началу Второй карабахской войны в Карабахе никак не могло проживать, как утверждается, 120 000 человек. Вспомним, как после войны Араик Арутюнян жаловался журналистам, что ему нечем кормить 35 000 жителей "арцаха". В течение первого послевоенного года численность армян подросла за счет насильно возвращаемых российскими миротворцами из Армении в Карабах людей. По данным армянских аналитиков, количество армян было доведено до 60 000. Как накануне антитеррорестической операции там оказалось в два раза больше - загадка. Все-таки, большое упущение, что азербайджанские пограничники не подсчитывали уезжающих. Были бы хоть какие-то достоверные данные. А так приходится ориентироваться на армянскую статистику, которой, как уже неоднократно доказано, верить нельзя.

Армянская арифметика успешно применяется не только самими армянами, но и проармянской пропагандой других стран. На одном из российских каналов несколько лет назад было сказано, что во время событий января 1990 года в Баку погибли... 250 000 (!!!) армян. Вероятно, ведущая, озвучившая эти данные, в пылу энтузиазма перепутала предоставленные ей данные (кстати, тоже неверные) об общей численности армян в Баку с "жертвами погромов". Следует уточнить, что в Баку никогда не проживало 250 000 армян. К началу конфликта их насчитывалось около 100 000, а к 1990 году осталось около 20 000. Многие, оповещенные по армянской почте, уехали накануне конфликта, многие выехали, когда в Баку хлынули тысячи беженцев из Армении.

Но самой грандиозной фальсификацией, конечно же, являются показатели количества "жертв геноцида армян". Мало того, что геноцид как таковой на самом деле не имел места в истории, так еще и количество его "жертв" возрастает от десятилетия к десятилетию в геометрической прогрессии. Первоначально декларировалась цифра 800 000, затем эти цифры начали расти по сотне тысяч в пятилетку и добрались до 1,5 миллиона "жертв". Но это тоже вчерашний день - сегодня армяне говорят уже о 1,8 миллионах. Из армянских источников можно узнать, что параллельно раздуванию статистики менялись цифры и на соответствующем памятнике в Ереване. По мере того, как пропаганда дописывала нули, власти вносили изменения и в данные на памятнике. Представили? Да, и такое бывает.

А что говорит об этом контролируемая армянством Википедия? "В результате политики геноцида погибло не менее 1 млн. армян (оценки доходят до 3,5 млн.)" - читаем в статье об "отрицании геноцида". Интересная цифра - 3,5 млн. при том, что во всей Османской империи проживало 2,1 млн. армян. Причем, нужно учесть, что это количество было разбросано по всей империи, а не кучковалось на территории Анатолии.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль оценивал число погибших приблизительно в 630 000 человек. По мнению исследователей, во время Первой мировой войны в Османской Турции погибли не 1,5 миллионов, а 100-150 000 армян.

Манипуляции с "жертвами геноцида 1915 года" показывают, что в скором времени мы услышим о 200 000 армян, покинувших Карабах. Ох уж эти нули... Приписать их так просто. И так просто спрятать за ними истину.