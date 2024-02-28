Армянство ищет замену «геноциду 1915 года»

Автор: Лейла Таривердиева

Успех с принятием Конгрессом США в начале 90-х хорошо оплаченной диаспорой 907-й поправки к Акту в поддержку свободы до сих пор продолжает кружить головы армянам. Они все еще живут воспоминаниями о той своей победе над разумом и логикой и требуют продолжения банкета. Тот факт, что пресловутая поправка была принята на фоне армянской военной агрессии и оккупации территорий Азербайджана, внушил армянству уверенность в том, что в Америке им можно все - как хотят и когда захотят.

Как и обычно в конце февраля, на днях армянство начало очередную истеричную кампанию, посвященную многочисленным "геноцидам армян". Эти "геноциды" порождены нездоровым воображением изощренного в этих делах агитпропа. Сами армяне, наверное, уже потеряли счет "геноцидам", которые вписывают идеологи в их новейшую историю чуть ли не ежегодно. "Геноцидом" объявляется любой недобрый взгляд в сторону носителей армянских фамилий. С начала карабахского конфликта армяне устали загибать пальцы, подсчитывая, сколько раз их "истребляли" и "изгоняли". В сентябре прошлого года к этой коллекции добавился еще один "геноцид", который теперь пишут с большой буквы. Конечно, стоило хотя бы прогуглить значение этого понятия, прежде, чем объявлять добровольно и без единой царапины выехавших из Карабаха лиц жертвами "геноцида". Но так уж устроен разносторонний армянский ум, ничего тут не поделать.

На днях армянская диаспора США в честь сумгайытских беспорядков и прочих "многочисленных геноцидов" организовала в Вашингтоне перед посольством Азербайджана истеричную акцию протеста. Америка начинена армянскими организациями и их филиалами как женгялов хац зеленью. Почти в каждом городе, где живут хоть три армянина, образуется ячейка, которая немедленно начинает человеконенавистническую пропаганду, скупает чиновников и выборных лиц. Нынешняя акция была инициирована организацией подрастающих нацистов, официально называющейся Армянской федерацией молодежи. К ней радостно присоединился Армянский национальный комитет Америки (АНКА). Главной целью этого торжества (иначе не назовешь) был призыв к американской администрации и международному сообществу ввести санкции против Азербайджана, предоставить безграничную помощь добровольным релокантам из Карабаха и заставить Баку открыть им дорогу обратно и не вмешиваться в их армянские дела.

Не будем углубляться в подробности событий, к которым приурочена ежегодная антиазербайджанская истерика. Уже доказано, как и кем были организованы сумгайытские беспорядки. Армения имела к этому непосредственное отношение, а руководил преступниками этнический армянин. Удивительно, что последний факт почему-то никого за пределами Азербайджана не занимает. Только прислушайтесь: армянин возглавлял банду и сам лично совершил треть зафиксированных преступлений. Интересно, почему никого это не удивляет? Говоря о сумгайытских событиях, нигде в мире ни разу не упоминался этот вопиющий факт. Мы уже не говорим о том, что этот мерзавец спокойно проживает в настоящее время где-то в Ставропольском крае.

Почему мы называем армянскую якобы траурную акцию торжествами? Потому что "геноцид" для армян всегда праздник, повод покричать, поныть, пожаловаться, полить крокодильи слезы и потребовать к себе особого внимания. На одном только надуманном "геноциде 1915 года" армянство сделало немалые капиталы и устроило свои дела по всему миру. Сегодня пропагандистский эффект того мифа иссяк и больше не приносит дивидендов. И теперь армяне пытаются заменить его чем-то посвежее. Правда, тут цифры не так велики и простора для фантазии не так уж много. Трудно рассказывать о "массовой резне", когда армяне выезжали из Карабаха добровольно и без насилия. Да их еще и уговаривали остаться. Ни одного волоса не упало с их голов.

Легко первоначальные 500 тысяч "жертв 1915 года" превратить через сто лет в 2 миллиона, когда речь идет о событиях, правда о которых надежно запрятана в армянских, российских и европейских архивах. Куда сложнее жонглировать цифрами, когда события происходят в век информационных технологий и соцсетей, на глазах всего мира.

Впрочем, дурное дело не хитрое, а в таких делах нашим соседям талантов не занимать. Первоначальные 100 тысяч армян уже в ноябре превратились в 120 тысяч, а сегодня в Армении и диаспоре говорят о 150 тысячах. Откуда такой прирост? Путем отпочкования что ли? Как релоканты из Карабаха, которых не насчитывалось в реальности и сотни тысяч, всего за пять месяцев успели так быстро размножиться? Если они способны к такому быстрому размножению, то почему в период оккупации число армян в Карабахе не поднималось выше 40 тысяч? Загадка природы...

АНКА до того обнаглела, что объявила в США, как пишут армянские СМИ, общенациональную кампанию действий. Видимо реверансы перед армянством позволили ему считать армянские интересы равными общенациональным. Если какая-то АНКА позволяет себе объявлять в США общенациональную антиазербайджанскую кампанию, значит, кто-то позволил армянам такое поведение и дал надежды на положительное решение их запросов.

Уверенность, с которой диаспора объявляет в США кампании против Азербайджана, основывается на большой поддержке со стороны хорошо организованного и хорошо оплаченного лобби. Оно работает активно и бесперебойно. Как часы.

В начале февраля нанятые армянством сенаторы Эд Марки и Билл Кэссиди представили двухпартийную резолюцию с просьбой предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502B(c) Закона об иностранной помощи. Резолюция запрашивает у Госдепартамента информацию о нарушениях прав человека в Азербайджане как внутри страны, так и во время освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации. Автор резолюции сенатор Марки считает, что необходимость привлечь правительство Азербайджана к ответственности и надавить на Баку, чтобы тот, мол, "прекратил совершать преступления против этнических армян в регионе".

К данной резолюции присоединились другие клиенты армянской кормушки - Марко Рубио, Гэри Питерс, Элизабет Уоррен, Шелдон Уайтхаус, Боб Менендес и Питер Уэлч.

Лоббисты хотят получить от Госдепартамента сведения о нарушениях прав человека (читай - армян) в Азербайджане, приплюсовывая сюда "этнические чистки", культурные права, свободу вероисповедания и так далее. Лобби рассчитывает получить не просто требуемое, а получить все это в требуемом формате, за который им хорошо заплачено. Всплеск активности, несомненно, следует за доставанием диаспорой толстых кошельков. Нет гарантий, что по своему запросу лобби не получит желаемого, потому что отчеты и заявления из Госдепа звучат часто очень странно. Вспомним обвинения в отсутствии свободы вероисповедания. Это вызвало большое возмущение, в первую очередь в среде религиозных меньшинств нашей страны. На какие глубины должен был проникнуть армянский лоббинг, чтобы Комиссия США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) и Госдеп включили уникальную с точки зрения толерантности и мультикультуральности страну - Азербайджан в "специальный список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания. При этом в списке нет мононациональной и моноконфессиональной Армении.

Впоследствии выяснилось, что раздел, посвященный Азербайджану, было поручено подготовить... армянке. Преднамеренно или по случайности - значения не имеет. Это отвратительно в любом варианте.