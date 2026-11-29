В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено опасное состояние надземного пешеходного перехода в районе "Станция Гала" в поселке Гала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на одном из участков перехода отвалилась плитка, а под ней находится крутой обрыв.

В ответ на запрос издания руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли сообщил, что ситуация взята под контроль.

По его словам, в связи с распространением соответствующих кадров в социальных сетях агентство незамедлительно дало специальное поручение ответственным подразделениям.

Наджафли отметил, что пешеходный переход расположен на 3,6-м километре автомобильной дороги Гала-Пираллахи и был введен в эксплуатацию в 2021 году.

"В первую очередь поручено принять соответствующие меры для обеспечения безопасности пешеходов, оперативного устранения имеющейся неисправности и всестороннего изучения причин возникновения проблемы", - заявил он.

По словам представителя агентства, ситуация находится под контролем, и по итогам проверки будут приняты необходимые меры.