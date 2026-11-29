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Умер вокалист рок-группы The Beach Boys

Сооснователь и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав скончался 28 ноября. Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, в 2025 году музыкант перенес коронавирусную инфекцию. После выздоровления он продолжительное время боролся с ее последствиями.