Главный тренер испанской "Барселоны" Ханси Флик, несмотря на крупную победу над азербайджанским "Сабахом" (4:1) в Баку, остался не вполне доволен игрой своих подопечных.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкий специалист на пресс-конференции в преддверии матча с "Депортиво" прокомментировал эпизод с пропущенным голом во встрече с азербайджанским клубом.

После того как "Сабах" забил гол престижа, Флик снял куртку и начал активно жестикулировать, демонстрируя свое недовольство. На пресс-конференции тренер в шутку объяснил, что снял куртку из-за жаркой погоды.

"Сначала я хотел выбить мяч на поле. Но за это мне могли показать красную карточку. Поэтому я ударил по мячу в обратном направлении", - с улыбкой рассказал Флик.

Однако, анализируя сам эпизод с пропущенным голом, немецкий специалист был уже более серьезен.

"Мы контролировали игру, но допустили такую же ошибку, как в матче с "Вильярреалом". Мы постоянно говорим о необходимости совершать меньше ошибок, но это произошло вновь".

Вместе с тем Флик подчеркнул, что остался доволен настроем своих футболистов на встречу в Баку.

"Мы начали матч с правильным настроем и высокой концентрацией. Именно это наиболее важно, когда играешь на выезде".

В нынешнем сезоне "Барселона" забила 69 голов в 18 официальных матчах, однако в семи встречах уступала в счете. В пяти из них каталонцам удалось совершить камбэк, тогда как в матчах с ПСЖ и мадридским "Реалом" сделать этого не удалось.

Флик также отметил важность распределения игрового времени между футболистами в матче с "Сабахом".

"Я всегда говорил, что в нашей команде собраны высококлассные футболисты. Важно предоставлять игровое время каждому. То, что мы сделали в Баку, имело большое значение для всех игроков. Для нашего стиля игры важно, чтобы футболисты были свежими, демонстрировали необходимую интенсивность на поле и были готовы к каждому эпизоду".

Отметим, что не приезжавший в Баку Ламин Ямаль, а также восстановившиеся после травм Родри и Андреас Кристенсен вернулись в расположение команды перед матчем с "Депортиво". В свою очередь, Алехандро Бальде и Марк Берналь пропустят предстоящую встречу.