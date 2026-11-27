Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров обсудят вопросы безопасности и российскую военную базу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, будет затронут вопрос нашей базы. Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны. Поэтому повестка дня будет весьма и весьма насыщенной", - резюмировал он.

Кроме того, Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров обсудят вопрос выбора, который должна сделать армянская сторона в пользу ЕС или ЕАЭС.

"Главным образом, конечно же, на повестке дня будет вопрос о том выборе, который делает армянская сторона, [намереваясь вступить в ЕС], будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом", - сообщил Песков.

По его словам, это желание Еревана в экономическом плане в какой-то момент "сидеть на двух стульях" или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто. "Потому что ориентация в сторону Европейского союза и одновременно желание продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС не коррелируются друг с другом. Неоднократно об этом говорили. И, конечно же, армянской стороне нужно сделать выбор", - резюмировал представитель Кремля.