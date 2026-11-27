Получение качественного образования - важный этап на пути к успешной карьере, однако не менее значимую роль играет возможность применить полученные знания на практике. Yelo Bank продолжает создавать для молодёжи возможности профессионального развития. Очередным шагом в этом направлении стало подписание меморандума о сотрудничестве с Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).



Документ подписали председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов и ректор UNEC Адалят Мурадов. Меморандум предусматривает развитие партнёрства между академической средой и банковским сектором, а также объединение образовательного опыта университета с практическими знаниями специалистов Банка.



В рамках сотрудничества студенты UNEC получат возможность участвовать в карьерных и стажировочных программах Yelo Bank, а также проходить производственную практику. Программа партнёрства также включает тренинги и семинары, посвящённые рынкам капитала и финансовым продуктам, встречи со специалистами Банка в рамках дней карьеры и ярмарок вакансий. По итогам профессиональных тренингов участникам будут выдаваться сертификаты. Кроме того, меморандум предусматривает реализацию и других совместных инициатив.



Партнёрство позволит студентам не только углубить теоретические знания, но и познакомиться с реальными рабочими процессами в банковской сфере, получить представление о различных направлениях отрасли и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Встречи с экспертами, практические занятия и обмен опытом помогут им сделать первые шаги в карьере более уверенно.



Подписанием меморандума Yelo Bank подтверждает свою приверженность поддержке молодёжи, развитию профессионального потенциала и подготовке нового поколения специалистов банковского сектора.



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