В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, передает Day.Az.

Музыкальный вечер стал ярким событием культурной жизни столицы, объединив на одной сцене талантливых исполнителей, мастеров народной музыки и представителей национальной хореографической школы. Концертная программа продемонстрировала богатство и многообразие азербайджанского музыкального наследия, а также преемственность творческих традиций.

В концерте приняли участие солисты ансамбля: заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Оруджева, Нурлан Азизбейли, Талех Яхьяев, Нурлана Абдуллаева, Раван Гачайев и Нисбат Садраева.

Особую выразительность музыкальной программе придали выступления инструменталистов: Анара Юсуба (кеманча), Магсада Азизова (балабан), Фариза Бахшиева (гармонь) и Орхана Султанова (зурна). Исполнители представили богатую палитру звучания традиционных азербайджанских инструментов, подчеркнув самобытность национальной музыкальной культуры.

Концерт состоялся по инициативе главного дирижёра ансамбля Мустафы Ашурова, балетмейстера Джейхуна Губадова и хормейстера Наалы Баратели.

В программу вечера вошли произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Разнообразие музыкальных сочинений позволило продемонстрировать широкий творческий диапазон коллектива, его исполнительское мастерство и художественную самобытность.

Выступление стало не только возможностью для зрителей насладиться живым исполнением, но и важным культурным событием, направленным на популяризацию национальной музыки и танцевального искусства. Концерт в очередной раз подтвердил значимую роль Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова в сохранении и развитии богатых традиций азербайджанской исполнительской культуры.

Подобные музыкальные встречи способствуют популяризации национального искусства, укреплению интереса к культурному наследию страны и его передаче новым поколениям.

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