Один из создателей оригинальной PlayStation, бывший руководитель Sony Кэн Кутараги заявил, что классические игровые консоли в будущем могут оказаться не нужны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ixbt.games со ссылкой на The Game Business.

По словам Кутараги, ситуацию на рынке игрового оборудования усугубляют высокие цены на видеокарты и дефицит оперативной памяти, отчасти связанные с развитием искусственного интеллекта. Он отметил, что переход Sony и Microsoft на архитектуру консолей, близкую к ПК, упростил разработку игр для разных платформ, но одновременно увеличил стоимость самих устройств.

Кутараги сравнил цену мощного игрового компьютера со стоимостью автомобиля. По его мнению, развитие сетевых платформ искусственного интеллекта, работающих на стороне серверов, может привести к появлению легких устройств, непохожих ни на привычные консоли вроде PlayStation или Xbox, ни на смартфоны.

"Возможно, они нам больше не понадобятся", - сказал Кутараги об игровых приставках в интервью The Game Business, назвав нынешнюю ситуацию в индустрии нездоровой.

Кутараги отдельно подчеркнул, что высказанное мнение не отражает официальную позицию Sony Interactive Entertainment, в которой он больше не работает.