https://news.day.az/hitech/1877189.html

На рынке кулинарных роботов появился явный лидер - ВИДЕО

Китайская компания Xianglu Robotics объявила, что её кухонные роботы работают уже примерно в 13 тысячах заведений почти в 350 городах Китая и более чем в 20 странах и регионах за его пределами, а электронная библиотека разработчиков насчитывает около миллиона рецептов (прежде всего китайской кухни).