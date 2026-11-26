https://news.day.az/hitech/1877189.html На рынке кулинарных роботов появился явный лидер - ВИДЕО Китайская компания Xianglu Robotics объявила, что её кухонные роботы работают уже примерно в 13 тысячах заведений почти в 350 городах Китая и более чем в 20 странах и регионах за его пределами, а электронная библиотека разработчиков насчитывает около миллиона рецептов (прежде всего китайской кухни).
На рынке кулинарных роботов появился явный лидер - ВИДЕО
Китайская компания Xianglu Robotics объявила, что её кухонные роботы работают уже примерно в 13 тысячах заведений почти в 350 городах Китая и более чем в 20 странах и регионах за его пределами, а электронная библиотека разработчиков насчитывает около миллиона рецептов (прежде всего китайской кухни).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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