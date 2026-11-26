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В Японии отель оказался под многометровыми сугробами - ВИДЕО

Рекордные снегопады заблокировали вход в отель в Японии. Как передает Day.Az, в ряде регионов Японии продолжаются рекордные для ноября снегопады. На кадрах видно, как многометровые снежные завалы полностью заблокировали вход в отель Raichoso, расположенный в префектуре Тояма на острове Хонсю.