https://news.day.az/world/1877017.html В Японии отель оказался под многометровыми сугробами - ВИДЕО Рекордные снегопады заблокировали вход в отель в Японии. Как передает Day.Az, в ряде регионов Японии продолжаются рекордные для ноября снегопады. На кадрах видно, как многометровые снежные завалы полностью заблокировали вход в отель Raichoso, расположенный в префектуре Тояма на острове Хонсю.
В Японии отель оказался под многометровыми сугробами - ВИДЕО
Рекордные снегопады заблокировали вход в отель в Японии.
Как передает Day.Az, в ряде регионов Японии продолжаются рекордные для ноября снегопады.
На кадрах видно, как многометровые снежные завалы полностью заблокировали вход в отель Raichoso, расположенный в префектуре Тояма на острове Хонсю.
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