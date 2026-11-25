В рамках рабочего визита в Китай министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился в городе Циндао с председателем компании "China Energy Engineering Corporation Limited" Ни Чжэнем и вице-президентом компании "TBEA Co., Ltd." Чжэн Янем.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерствj энергетики Азербайджана, на встрече с председателем компании "China Energy" Ни Чжэнем были проведены обсуждения по проектам солнечной и морской ветровой энергетики, энергетическому планированию и исследованиям в области электрических сетей в рамках всестороннего стратегического партнерства в энергетической сфере.

Было сообщено, что для строительства солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Гаджигабуле определен 321 гектар земельной площади в качестве территории возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены технические вопросы, вытекающие из интеграции станции в электрическую сеть. Состоялся обмен мнениями о реализации пилотного проекта ветроэнергетики мощностью 200 МВт в азербайджанском секторе Каспийского моря, ориентированного на обеспечение внутренних потребностей в электроэнергии.

Кроме того, было рассмотрено исследование, проведенное Китайским институтом планирования и проектирования электроэнергетики (EPPEI) по электропередающей сети Азербайджана. Была подчеркнута важность данного исследования с точки зрения планирования интеграции новых генерирующих мощностей в сеть на следующем этапе развития возобновляемой энергетики в Азербайджане, и достигнута договоренность о расширении сотрудничества в этом направлении. Также были затронуты возможности сотрудничества по региональным электроэнергетическим интерконнекторам и водороду.

На встрече с вице-президентом компании "TBEA Co., Ltd." Чжэн Янем были оценены возможности сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерством энергетики и "TBEA". Обсуждены перспективы создания в промышленных парках и свободных экономических зонах Азербайджана предприятий по производству высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC) и другого необходимого оборудования. Состоялся обмен мнениями по применению компанией инновационных энергетических решений в Азербайджане, а также ее участию в реализации проектов гидроэлектростанций.