Делегация во главе с председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым посетила Исламабад по приглашению правительства Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство, в рамках визита премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял делегацию и провел заседание правительства, посвященное расширению деятельности центра "Pakistan ASAN xidmət".

В ходе встречи была выражена благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку в создании центра "Pakistan ASAN xidmət" в Исламабаде и успешной организации его работы.

Премьер-министр высоко оценил центр, назвав его важной инициативой и крупным учреждением по оказанию государственных услуг населению. Было подчеркнуто, что его деятельность станет важным шагом в организации предоставления государственных услуг в едином пространстве.

Стороны обсудили совершенствование работы центра "Pakistan ASAN xidmət" и расширение его деятельности на территории страны, а также результаты аудита, проведенного специалистами Госагентства. Премьер-министр поручил в приоритетном порядке реализовать направления совершенствования, отраженные в аудиторском отчете.

Премьер-министр также поручил создать по примеру Азербайджана уполномоченный орган, непосредственно подчиняющийся ему. Кроме того, было поручено укрепить сотрудничество с региональными правительствами для внедрения модели "Pakistan ASAN xidmət" в регионах и расширения сети обслуживания.

Также состоялась встреча председателя Госагентства с федеральным министром Пакистана по информационным технологиям и телекоммуникациям. Стороны обсудили расширение модели "Pakistan ASAN xidmət" и совершенствование ее деятельности.