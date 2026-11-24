https://news.day.az/politics/1876838.html Названа страна проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции В следующем году в Грузии состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.
Названа страна проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
В следующем году в Грузии состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявила заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
Грузинский министр отметила, что встречи, проводимые в данном формате, имеют региональное значение.
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