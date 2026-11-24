В Бакинском государственном университете (БГУ) объявлен конкурс на замещение должностей деканов девяти факультетов.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском государственном университете.

Согласно информации, конкурс на замещение должностей деканов объявлен по следующим факультетам: историческому, биологическому, механико-математическому, геологическому, филологическому, физическому, факультету социальных наук и психологии, факультету управления информацией и документами, а также факультету журналистики.

Документы лиц, желающих принять участие в конкурсе, будут приниматься в соответствии с требованиями действующего законодательства. Прием документов будет осуществляться с сегодняшнего дня в течение одного месяца по адресу: город Баку, улица Академика Захида Халилова, 33.

Отметим, что конкурс объявлен в связи с истечением срока полномочий действующих деканов указанных факультетов.