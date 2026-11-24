Автор: Лейла Таривердиева

Для армянской оппозиции и прочих противников мира на Южном Кавказе нынешний понедельник может стать одним из черных дней календаря. Под конец года, в течение которого реваншисты тратили силы и средства на разрушение бастионов власти, по оппозиции были нанесены два серьезных удара. 23 ноября был опубликован проект новой Конституции Республики Армения, а также дан старт "Маршруту Трампа".

Эти два проекта являются краеугольными камнями того будущего, которое пообещал армянам Никол Пашинян.

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент США Дональд Трамп в видеообращениях объявили об официальном запуске проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity).

В своем заявлении Пашинян назвал это событие историческим для Армении, а сам проект крупнейшим экономическим проектом в истории страны.

Таковым TRIPP является не по протяженности железной дороги или трубы, которые будут построены в рамках проекта. 43 километра рельс и шпал - это мелочь. Крупнейшим этот проект для Армении станет потому, что она впервые превращается в часть чего-то большого и значимого, а именно - международного транзита.

После полного завершения карабахского конфликта и вступления Еревана на путь истинный эта возможность была открыта для Армении Азербайджаном. Какой стороной не поворачивай вопрос, он все равно упрется в интересы Азербайджана, в его транспортные и энергетические коридоры. Благодаря доброй воле и прагматичности Баку Армения получила такую возможность, и сегодня Никол Пашинян может говорить о том, что "TRIPP будет иметь огромное региональное и международное значение, придавая дополнительную энергию Транскаспийскому международному транспортному маршруту и транспортной связи между Западом и Востоком".

Президент США Трамп поздравил Пашиняна с "мужественным лидерством" и похвалил за то, что тот выбрал путь мира. Трамп отметил, что партнерство между США и Арменией в рамках проекта TRIPP создаст новые торговые пути для товаров и энергопотоков. "Мы полны решимости обеспечить его огромный успех", - добавил американский лидер.

TRIPP - это проект, предусматривающий коммуникации разного характера через территорию Сюникской области Армении. Наверняка, армянский премьер не забыл, как сам активно выступал против этих обязательств Армении, взятых по акту о капитуляции, подписанному по итогам Второй карабахской войны. Стать частью ТМТМ Армения могла еще пять лет назад, если бы вопрос не затянулся. И продолжал бы затягиваться, если бы интерес к нему не проявил Вашингтон. Фактически TRIPP родился 8 августа 2025 года. Многие считают, что он заменил собой Зангезурский коридор, но это ошибка. Азербайджанские логистики во избежание ошибочных представлений уточняют, что TRIPP - это армянский участок Зангезурского коридора. Сам коридор начнется в Баку и пойдет через освобожденные территории, Армению, Нахчыван, Турцию далее в Европу. Для запуска этой ветки ТМТМ (Средний коридор) недоставало только армянского участка. Азербайджан практически завершил работы на территории Восточного Зангезура. На территории Нахчывана работа продолжается полным ходом. Турция ускоренно строит дорогу в сторону Нахчывана. Все механизмы, запущенные азербайджанской стороной, работают бесперебойно.

Трудно сказать, сколько еще тянулось бы решение вопроса, если бы к нему не подключился Вашингтон. Интерес Дональда Трампа к проекту не столько экономический, сколько политический. Но это не имеет принципиального значения, тем более, что и для Азербайджана экономическая сторона не играет ключевой роли. Все, что ему нужно на данном этапе, - это прямая беспрепятственная связь с Нахчываном. Средний коридор успешно функционирует по маршруту через Грузию, как и энергетические проекты. TRIPP не скоро сможет заменить возможности этой ветки ТМТМ, однако с точки зрения укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе "Маршрут Трампа" незаменим. Будучи подключенной к международному проекту, Армения, надеемся, станет более ответственной и прагматичной. Перестав вариться в собственном соку, армянское общество, наконец, ощутит себя частью большого региона, начнет мыслить шире и поймет, что лучше иметь маленькую страну без фантазий, чем большие фантазии без страны.

С подключением Штатов изменилась и риторика Европы. Куда-то ушли преувеличенные беспокойства о суверенитете Армении.

В начале года еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Давосского форума заявила, что Евросоюз готов оказать поддержку Азербайджану в восстановлении железной дороги в НАР. Вскоре был поднят вопрос включения Зангезурского коридора в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T (Трансъевропейские транспортные сети).

Никол Пашинян назвал проект TRIPP одним из важнейших достижений Вашингтонского мирного саммита. Это так. Международные проекты - это один из лучших механизмов стабилизации отношений и укрепления доверия.

В Армении, говоря о TRIPP, чаще всего стараются не упоминать Азербайджан. Проект позиционируется исключительно как армяно-американский. Между тем, Азербайджан незримо присутствует на всех этапах. Иногда его присутствие становится зримым, как, например, в начале ноября, когда США, Азербайджан и Армения объявили о начале работы трехсторонних групп технического планирования. Эта новость вызвала возмущенные возгласы в оппозиционных и экспертных кругах Армении. Однако возмущаться было совершенно ни к чему - TRIPP начинается и заканчивается на границах Азербайджана. Железная дорога, ЛЭП и прочие коммуникации, нравится это кому-то или нет, будут выходить с территории западных районов Азербайджана, пересекать Сюник и обратно уходить на азербайджанскую территорию. Можно ли представить, что проект реализуется без участия, интереса и повышенного внимания Азербайджана? При любом раскладе, при любых точках входа и выхода коридоров, ни один маршрут через Армению по оси Восток-Запад никак не сможет обойтись без участия Баку.

Не случайно Дональд Трамп поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за совместную работу с Вашингтоном и вклад в создание условий для запуска практической реализации проекта TRIPP.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за слова в свой адрес. "Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за добрые слова в мой адрес в вашем послании по случаю запуска проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", - отметил азербайджанский лидер в публикации в социальной сети X.

Короче говоря, процесс пошел.

На минувшей неделе правительство Армении приняло решение о выделении 16 миллионов драмов на закупку услуг и выполнение работ в рамках реализации "Маршрута Трампа". За счет выделенных средств будут проведены подготовительные работы по расчистке территории. В частности, предусматривается очистка тоннелей от камней и мусора, вывоз скопившейся на территории земли, а также выполнение других работ.

Поясним, о каких тоннелях идет речь.

Прокладка железной дороги через Мегри не является особенно сложной задачей. Эта линия существовала в советские времена и принадлежала Азербайджанской железной дороге, по ней осуществлялись перевозки грузов и пассажиров. Проходила дорога по самой удобной на всей территории Армении с точки зрения рельефа территории. Там не требовалось прорубать многокилометровые тоннели и обходить кручи. Полотно тянулось вдоль иранской границы по долине реки Араз и склонам ущелья. На этом направлении имелись отдельные короткие тоннели и искусственные сооружения (насыпи, мосты, подпорные стенки). После оккупации территорий Азербайджана, по указанию руководителей Армении железнодорожная линия была разобрана и распродана. Однако все сооружения на прежнем маршруте сохранились, и именно их сейчас расчищает и ревизирует армянская сторона. Несомненно, все сооружения требуют глубокой реконструкции в соответствии с современными возможностями, но пробивать тоннели с нуля строителям не придется. Это очень важно с точки зрения сроков.

Нетрудно представить, с каким энтузиазмом взялись в Армении за эту работу. Думается, даже с волнением.

Волнуются и некоторые соседи, только в ином ключе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге в понедельник заявил, что Тегеран продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг проекта TRIPP и поддерживать тесные контакты с соответствующими структурами Армении. И уточнил, что "это не только вопрос МИД, это вопрос государственного масштаба, и все соответствующие структуры страны внимательно следят за развитием ситуации". По словам Багаи, необходимо также не допустить вмешательства сил, способных дестабилизировать ситуацию, и третьих стран, которые могут нарушить региональную безопасность и добрососедские отношения между Ираном и государствами региона.

Южный сосед может быть совершенно спокоен. Ситуация в регионе никогда еще не была столь стабильной и настолько не зависящей от внешних сил, как сегодня.