Некоторые граждане принимают новые банкноты, находящиеся в обращении, в частности купюры номиналом 100 манатов, за подделки и утверждают, что они не являются подлинными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, многочисленные публикации на эту тему появились и в социальных сетях.

На представленных изображениях две банкноты нового образца и две старого. По словам специалиста Центрального банка Гахрамана Пашаева, определенные отличия банкнот нового дизайна от прежних образцов, а также недостаточная осведомленность некоторых граждан об их защитных элементах могут вызывать сомнения в подлинности купюр.

Аналогичная проблема возникает и при использовании платежных терминалов. Специалист отметил, что перед выпуском обновленных банкнот в обращение Центральный банк проводит работу по их распознаванию оборудованием для обработки наличных денег, используемым банками и небанковскими организациями.

Также было отмечено, что выпущенные в обращение банкноты должны приниматься на всей территории страны по номинальной стоимости при осуществлении всех видов платежей. Отказ принимать купюры нового образца из-за их отличий от прежних банкнот противоречит требованиям законодательства.

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