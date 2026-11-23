Министерство финансов США внесло в санкционный список десятки физических лиц и организаций, связанных с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение американского ведомства, ограничения введены в рамках масштабной операции, направленной на подрыв глобальных "теневых" банковских сетей Исламской Республики.

Санкции затронули также компании, базирующиеся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге.

Ограничения предусматривают блокировку активов включенных в список лиц и организаций, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским гражданам и компаниям проводить с ними какие-либо операции.