https://news.day.az/world/1876587.html США расширили санкции против Ирана Министерство финансов США внесло в санкционный список десятки физических лиц и организаций, связанных с Ираном. Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение американского ведомства, ограничения введены в рамках масштабной операции, направленной на подрыв глобальных "теневых" банковских сетей Исламской Республики.
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов США внесло в санкционный список десятки физических лиц и организаций, связанных с Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение американского ведомства, ограничения введены в рамках масштабной операции, направленной на подрыв глобальных "теневых" банковских сетей Исламской Республики.
Санкции затронули также компании, базирующиеся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге.
Ограничения предусматривают блокировку активов включенных в список лиц и организаций, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским гражданам и компаниям проводить с ними какие-либо операции.
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