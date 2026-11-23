Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам можно расценивать как начало нового этапа в развитии отношений между Баку и Ханоем. Визит, состоявшийся 19-21 ноября, имеет особое значение с точки зрения перехода существующих дружественных отношений между двумя странами от уровня политических заявлений к конкретным экономическим проектам, сотрудничеству в энергетической сфере, транспортно-логистическим связям и партнёрству в области безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Одним из основных политических итогов визита стало принятие Совместного заявления Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Вьетнама То Ламом, а также подписание документов, охватывающих различные сферы. Эти документы демонстрируют намерение двух стран расширить содержание стратегического партнёрства и преобразовать взаимные интересы в практические результаты. Выход азербайджано-вьетнамских отношений на нынешний уровень опирается на долгосрочную историческую основу. Визит Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году сыграл важную роль в формировании дружественных связей между нашими народами. Вклад азербайджанских специалистов в развитие нефтяной промышленности Вьетнама в тот период также занимает особое место в истории этих отношений. Получение вьетнамскими специалистами образования в нефтяной сфере в Азербайджане и их последующее участие в развитии собственной страны свидетельствуют о том, что сотрудничество имеет не только политическую, но и профессиональную и человеческую основу", - сказал он.

А. Гараев отметил, что государственный визит То Лама в Азербайджан в мае 2025 года и повышение уровня отношений до стратегического партнёрства придали этим историческим связям новое политическое содержание. Визит Президента Ильхама Алиева в Ханой год спустя является важным шагом с точки зрения продолжения этих договорённостей. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил развитие Вьетнама, подчеркнув укрепление международных позиций страны. Глава нашего государства отметил: "Сегодня Вьетнам является важным международным актором, играющим значимую роль не только в вашем регионе, но и в глобальном масштабе". Это высказывание важно для понимания политической основы отношений. Азербайджан занимает важное геополитическое и экономическое положение на Южном Кавказе, а Вьетнам - в Юго-Восточной Азии. Обе страны стремятся расширять экономические связи в своих регионах и увеличивать своё участие в международных транспортных и энергетических маршрутах. В этом контексте их сотрудничество создаёт дополнительные перспективы для использования региональных возможностей друг друга", - сказал он.

По его словам, одним из важнейших направлений визита является расширение экономических и торговых связей, а также увеличение взаимных инвестиций. Согласно информации, озвученной Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Национальному информационному агентству Вьетнама, в 2025 году товарооборот между двумя странами превысил 150 миллионов долларов. Вместе с тем существующие показатели не в полной мере отражают реальный потенциал партнёрства. "В частности, энергетическая сфера является одним из приоритетных направлений сотрудничества. Азербайджан обладает большим опытом в нефтегазовой промышленности, а Вьетнам - широкими экономическими и промышленными возможностями в Юго-Восточной Азии. Углубление связей между SOCAR и Национальной нефтегазовой компанией Вьетнама PetroVietnam имеет в этом отношении особое значение. Стороны рассматривают возможности расширения сотрудничества в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, технического обслуживания, подготовки специалистов и по другим направлениям.

Наряду с этим, обсуждение возможностей экспорта нефтепродуктов Азербайджана во Вьетнам, а также на другие региональные рынки через Вьетнам открывает новые экономические перспективы. Такое сотрудничество может способствовать расширению географии экспорта энергоресурсов Азербайджана, а также укреплению связей Вьетнама с надёжными поставщиками", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что внимания заслуживает и договорённость, достигнутая в рамках визита в сфере зелёной энергетики. "Обмен исполнительным соглашением между министерством энергетики Азербайджана и компанией ROX Group из Вьетнама, предусматривающим оценку, развитие и реализацию проектов солнечных и ветровых электростанций, является конкретным примером инвестиционного сотрудничества. Это может открыть путь к более активному участию вьетнамского бизнеса в энергетическом секторе Азербайджана. Мнение, высказанное Президентом Ильхамом Алиевым о том, что энергетическая безопасность является составной частью национальной безопасности каждой страны, также раскрывает стратегическую сущность этого сотрудничества. Данный подход показывает, что интересы Азербайджана и Вьетнама пересекаются в одной важной точке. На фоне изменений на глобальных энергетических рынках и рисков, возникающих в цепочках поставок, установление долгосрочных отношений с надёжными партнёрами важно для обеих стран. Опыт Азербайджана в сфере производства и экспорта энергоресурсов создаёт дополнительные возможности для Вьетнама, а экономический потенциал Вьетнама может расширить возможности азербайджанских компаний по выходу на рынки Азии", - сказал А. Гараев.

По его словам, ещё одним важным направлением визита является транспортно-логистическое сотрудничество. Географическое положение Азербайджана и созданная им современная транспортная инфраструктура представляют значительное преимущество для вьетнамских компаний с точки зрения выхода на европейские рынки. "Средний коридор является благоприятным маршрутом для развития торговых связей стран Юго-Восточной Азии с Европой. Использование портовых, железнодорожных и логистических возможностей Азербайджана может создать дополнительную альтернативу для перевозки вьетнамской продукции в европейском направлении. Согласно информации, озвученной Президентом Ильхамом Алиевым, в январе-сентябре 2026 года объём транзитных перевозок через территорию Азербайджана превысил 8 тысяч тонн, увеличившись примерно в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время маршрут Север-Юг также может предоставить вьетнамским компаниям дополнительные возможности для выхода на новые рынки. Обсуждение вопроса об открытии прямых авиарейсов имеет важное значение для развития туризма, деловых связей и контактов между людьми", - сказал он.

Политолог отметил, что наряду с экономической основой двусторонних отношений, следует особо подчеркнуть и то, что они опираются на прочное политическое доверие. Вьетнам в 2020 году, во время Отечественной войны Азербайджана, поддержал территориальную целостность и суверенитет страны. Президент Ильхам Алиев высоко оценил эту поддержку, заявив, что это никогда не будет забыто. Кроме того, сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также готовность Азербайджана содействовать развитию связей Вьетнама со странами Южного Кавказа и Каспийского региона расширяют географический масштаб партнёрства. Позиция Вьетнама в рамках АСЕАН также создаёт для Азербайджана дополнительные дипломатические возможности для развития связей с Юго-Восточной Азией. Обсуждение в ходе визита вопросов сотрудничества в оборонной промышленности, сфере безопасности, разминирования, готовности к чрезвычайным ситуациям и гуманитарной области также свидетельствует о том, что отношения приобретают многоплановый характер. В частности, тот факт, что обе страны сталкиваются с проблемой минной опасности, делает актуальными обмен опытом и совместную деятельность в этой сфере", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что этот визит во Вьетнам является важным шагом с точки зрения расширения сотрудничества на азиатском направлении внешней политики Азербайджана. "Историческая дружба, политическое доверие и взаимная поддержка между Баку и Ханоем теперь дополняются экономическими, энергетическими, транспортными проектами и проектами в сфере безопасности. Самое важное заключается в том, что стороны намерены наполнить эти отношения конкретными результатами. Азербайджан может стать для Вьетнама надёжным партнёром на Южном Кавказе и европейском направлении, а Вьетнам - перспективным экономическим и политическим партнёром Азербайджана в Юго-Восточной Азии. В этом контексте визит не только укрепляет существующие связи между двумя странами, но и закладывает основу для новых возможностей долгосрочного сотрудничества", - добавил политолог.