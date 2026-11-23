В Службу спасения "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Аран в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в двухэтажном частном жилом доме с цокольным этажом общей площадью 300 квадратных метров удалось в короткие сроки ликвидировать, не допустив распространения огня на расположенные рядом строения.

В результате пожара огнем были повреждены второй этаж дома на площади 150 квадратных метров, кровля и лестничная клетка.

Первый этаж жилого дома и соседние строения удалось защитить от огня.

Пострадавших нет.