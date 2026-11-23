https://news.day.az/society/1876570.html Завтра в ряде сел Газаха не будет газа Завтра в некоторых селах Газахского района временно приостановят подачу газа. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Шамкирском региональном управлении эксплуатации газа.
Завтра в ряде сел Газаха не будет газа
Завтра в некоторых селах Газахского района временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Шамкирском региональном управлении эксплуатации газа.
Отмечается, что в связи с устранением выявленных утечек газа 24 ноября с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлена подача газа в селах Второй Шыхлы и Косалар Газахского района.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре