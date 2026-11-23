Во Франции школьница потеряла сознание во время выступления президента Эммануэля Макрона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, глава французского государства на несколько минут прервал свою речь и предложил девочке бутылку воды.

После этого Макрон поинтересовался, как себя чувствуют остальные присутствующие.