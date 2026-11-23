https://news.day.az/world/1876581.html Макрону пришлось прервать речь из-за упавшей в обморок школьницы - ВИДЕО Во Франции школьница потеряла сознание во время выступления президента Эммануэля Макрона. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, глава французского государства на несколько минут прервал свою речь и предложил девочке бутылку воды. После этого Макрон поинтересовался, как себя чувствуют остальные присутствующие.
Макрону пришлось прервать речь из-за упавшей в обморок школьницы - ВИДЕО
Во Франции школьница потеряла сознание во время выступления президента Эммануэля Макрона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, глава французского государства на несколько минут прервал свою речь и предложил девочке бутылку воды.
После этого Макрон поинтересовался, как себя чувствуют остальные присутствующие.
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