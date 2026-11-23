Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний визит в Баку заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, вне всякого сомнения, стал очередным свидетельством особого характера отношений между Азербайджаном и Италией. Это партнерство охватывает энергетику, промышленность, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, критически важные ресурсы, безопасность и гуманитарное сотрудничество. По совокупности политического содержания, экономического масштаба и глубины взаимодействия у Италии нет другого сопоставимого партнера среди государств Южного Кавказа.

Стоит отметить, что нынешний визит продолжает серию контактов на высшем уровне. В мае 2025 года Азербайджан посетила премьер-министр Джорджа Мелони, а в октябре того же года - президент Италии Серджо Маттарелла. Ну а сама программа визита Таяни достаточно красноречива. Она включала переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, обсуждение экономических проектов с участием министра экономики Микаила Джаббарова. Кроме того, азербайджано-итальянский бизнес-форум продемонстрировал, что Рим рассматривает отношения с Баку как долгосрочное стратегическое направление.

В следующем году Азербайджан и Италия отметят 35-летие установления дипломатических отношений. За это время между странами подписано 65 документов, еще около 20 находятся в стадии подготовки. Основой политического взаимодействия стали декларации о стратегическом партнерстве 2014 и 2020 годов. Экономические показатели этого партнерства говорят сами за себя. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 12 миллиардов долларов, а за первые девять месяцев 2026 года составил около 9 миллиардов.

Италия остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана. В нашей стране работают 124 итальянские компании, активно участвующие в различных экономических проектах. Безусловно, энергетика остается важнейшей составляющей отношений. С начала поставок газа по Трансадриатическому газопроводу TAP в 2020 году в Италию транспортировано более 51 миллиарда кубометров азербайджанского газа. Только за первые девять месяцев 2026 года этот показатель составил около 6,4 миллиарда кубометров. В первом полугодии Азербайджан обеспечил 16 процентов итальянского импорта газа и 13 процентов импорта нефти. Эти цифры наглядно демонстрируют значение Баку для энергетической безопасности Италии, особенно в условиях нестабильности международных рынков и необходимости диверсификации поставок.

Однако сегодня происходит и обратный процесс. Азербайджан становится крупным инвестором в итальянскую экономику. Завершенное в мае 2026 года приобретение Государственной нефтяной компанией SOCAR 99,82 процента акций Italiana Petroli стало одним из наиболее масштабных примеров такого взаимодействия. Это компания с двумя нефтеперерабатывающими заводами, развитой инфраструктурой хранения и логистики и сетью из 4575 автозаправочных станций. В результате азербайджанский капитал получил существенное присутствие непосредственно на итальянском энергетическом рынке. Такое взаимодействие уже охватывает взаимное проникновение экономик и формирование долгосрочных производственных интересов.

Показательно и расширение сотрудничества в энергетических проектах третьих стран. В сентябре 2026 года SOCAR приобрела 10-процентную долю в нефтегазовом проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре, реализуемом при участии итальянской Eni. Кроме того, Eni владеет 5-процентной долей в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Иными словами, взаимодействие двух государств охватывает практически всю энергетическую цепочку - от добычи и транспортировки до переработки и распределения.

Не менее важным результатом нынешних переговоров стало обсуждение новых направлений экономического сотрудничества. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о заинтересованности сторон в поставках азербайджанских удобрений на итальянский рынок. Азербайджан обладает производственными возможностями в этой сфере и намерен развивать соответствующие проекты.

Обсуждались также критически важные минералы, переработка сырья в Свободной экономической зоне "Алят", сельское хозяйство, фармацевтика, туризм и промышленность. Перспективным направлением является и использование Азербайджана в качестве транзитного маршрута для минерального сырья из Центральной Азии с последующей переработкой и выходом на международные рынки продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Особое место занимает Средний коридор. Италия заинтересована в расширении транспортных связей с Каспийским регионом и Центральной Азией, а Азербайджан располагает необходимой инфраструктурой и выгодным географическим положением для реализации этой задачи. Для Рима - это возможность укрепить собственные позиции в европейской и средиземноморской логистике, для Баку - расширить экономическую географию и привлечь новые инвестиции. В бизнес-форуме приняли участие представители около 200 компаний, примерно поровну представлявших обе страны. По итогам встреч были подписаны меморандумы о взаимопонимании, а стороны выразили уверенность, что часть договоренностей удастся реализовать уже в ближайшее время.

Но отношения Баку и Рима имеют еще одно измерение, которое невозможно оценить исключительно экономическими показателями. Это политическое доверие, сформировавшееся в том числе благодаря позиции Италии в период армяно-азербайджанского конфликта. Для Азербайджана принципиальное значение имело отношение европейских государств к вопросам территориальной целостности, суверенитета и справедливого урегулирования конфликта.

В этом отношении итальянская позиция заслуживает отдельного внимания. Рим последовательно выступал за мирное урегулирование на основе международного права, уважения суверенитета государств и положений Устава ООН. Италия не пыталась превратить конфликт в инструмент внутриполитической борьбы или использовать его для демонстративной поддержки одной из сторон. Более того, итальянское руководство неоднократно подчеркивало необходимость учитывать интересы всех народов региона и создавать условия для устойчивого мира.

Совершенно иное восприятие в Баку сложилось в отношении Франции. Париж, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должен был обеспечивать беспристрастное посредничество. Однако в Азербайджане неоднократно обращали внимание на явный политический перекос французской позиции в пользу Армении. Особенно наглядно это проявилось после 44-дневной войны 2020 года, когда французский Сенат принял резолюцию с призывом признать самопровозглашенную структуру в Карабахе, а французское руководство все чаще демонстрировало политическую солидарность с Ереваном. Для Баку подобные действия были несовместимы с ответственностью государства, претендующего на роль международного посредника.

Рим не превращал отношения с Баку в заложника армянского фактора. Италия сохраняла пространство для равноправного диалога, уважала значение Азербайджана как самостоятельного регионального игрока и последовательно развивала стратегическое партнерство. Баку это помнит и ценит. Именно поэтому Италия занимает особое место среди европейских партнеров Азербайджана.

В этой связи отмечу, что особого внимания заслуживает эпизод, который, возможно, окажется одним из наиболее запоминающихся моментов нынешнего визита. Перед переговорами Антонио Таяни посетил Аллею шехидов в Баку и почтил память жертв трагедии 20 января 1990 года. После посещения мемориала итальянский министр признался, что был глубоко потрясен масштабами человеческих потерь. Он подчеркнул, что похороненные здесь люди отдали свои жизни за независимость Азербайджана, и выразил надежду, что Вечный огонь навсегда останется символом памяти о них.

Слова представителя итальянского правительства, произнесенные после личного посещения мемориала, наверняка, получат распространение в итальянских средствах массовой информации. Для итальянской аудитории - это возможность лучше понять исторический путь Азербайджана, цену его независимости и обстоятельства, в которых формировалась современная азербайджанская государственность. За сегодняшними экономическими показателями и масштабными международными проектами стоит история народа, которому пришлось пройти через трагедии, политическое давление и тяжелую борьбу за право самостоятельно определять свое будущее. Подобные свидетельства помогают формировать более глубокое понимание Азербайджана в европейском общественном пространстве.

Как видим, нынешний визит Антонио Таяни в Баку еще раз показал, что азербайджано-итальянские отношения представляют собой гораздо больше, чем традиционное сотрудничество экспортера энергоресурсов и европейского потребителя. Это партнерство, основанное на политическом диалоге, взаимных инвестициях, экономической взаимозависимости и исторически сформировавшемся доверии. У Италии есть собственные интересы в Каспийском регионе, а у Азербайджана - заинтересованность в расширении присутствия в европейской экономике и укреплении связей с государствами, способными выстраивать отношения на основе прагматизма и уважения национальных интересов.

Баку и Рим последовательно наполняют сложившиеся отношения новым содержанием. И если судить по масштабам уже реализованных проектов и договоренностей, которые находятся в стадии подготовки, стратегическое партнерство двух государств имеет весьма серьезный потенциал дальнейшего развития.