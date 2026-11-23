Международная федерация футбола (ФИФА) официально заявляетла страны, которые примут женские чемпионаты мира 2031 и 2035 годов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, решение принято на внеочередном конгрессе организации.

Чемпионат мира 2031 года совместно организуют США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка. Впервые в истории женского футбола мировое первенство произошло сразу в четырех странах.

Хозяйкой турнира 2035 года станет Великобритания. Матчи заключаются на территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Для Великобритании это будет первый опыт проведения женского чемпионата мира.

Обе заявки были поданы без конкурентного голосования, поскольку на организацию каждого из турниров претендовал только один совместный кандидат.

Оба чемпионата пройдут в расширенном формате с участием 48 сборных стран. Команды будут распределены по 12 группам по четырем участникам. Стадия плей-офф закончится с 1/16 финала, общее количество матчей в каждом турнире составит 104.

Напомним, ближайший женский чемпионат мира пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. В нем примут участие 32 сборные.