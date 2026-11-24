США готовы в любой момент возобновить боевые действия против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил высокопоставленный американский источник в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Американские войска размещены на позициях, позволяющих им выполнять поставленные перед ними задачи", - отметил источник.

По информации телеканала, рассматривается несколько сценариев возможной военной операции. Они предусматривают как нанесение ударов исключительно по иранским ядерным объектам, так и более масштабную кампанию против военной промышленности Ирана и объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, среди возможных целей упоминаются объекты гражданской инфраструктуры, в том числе нефтяные предприятия, которые, по оценке американской стороны, используются Тегераном в военных целях.