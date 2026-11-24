В 4-м микрорайоне Насиминского района Баку произошло ДТП, в результате которого погибла пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, погибшей оказалась преподаватель английского языка средней школы №5 имени Самира Гаджиева Гюльнара Абдуллаева.

По имеющейся информации, утром женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Она скончалась по дороге в больницу.

Гюльнара Абдуллаева была супругой шехида Первой Карабахской войны. Ей также было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".