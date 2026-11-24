https://news.day.az/society/1876591.html В Баку автомобиль насмерть сбил заслуженного учителя В 4-м микрорайоне Насиминского района Баку произошло ДТП, в результате которого погибла пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, погибшей оказалась преподаватель английского языка средней школы №5 имени Самира Гаджиева Гюльнара Абдуллаева. По имеющейся информации, утром женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе.
В Баку автомобиль насмерть сбил заслуженного учителя
В 4-м микрорайоне Насиминского района Баку произошло ДТП, в результате которого погибла пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, погибшей оказалась преподаватель английского языка средней школы №5 имени Самира Гаджиева Гюльнара Абдуллаева.
По имеющейся информации, утром женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Она скончалась по дороге в больницу.
Гюльнара Абдуллаева была супругой шехида Первой Карабахской войны. Ей также было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".
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