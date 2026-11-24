Французская внутренняя разведка DGSI 12 ноября провела двухчасовой инструктаж для сотрудников администрации президента Эммануэля Макрона. Поводом стали участившиеся кибератаки на государственные учреждения и утечки информации из ведомственных систем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Intelligence Online, сотрудникам представили 10 "золотых правил" цифровой безопасности. Особое внимание уделили человеческому фактору: персоналу рекомендовали не оставлять электронные устройства без присмотра и тщательнее защищать личную информацию в интернете.

По данным издания, с 30 сентября Национальное агентство кибербезопасности Франции (ANSSI) выявило как минимум пять атак на сети министерств и государственных органов. За ними стояли как связанные с государствами хакерские группировки, так и подростки, которые использовали давно известные, но до сих пор не устраненные уязвимости.

Кибератаки сопровождались утечками данных, в том числе из систем Главного управления государственных финансов и учреждений Министерства внутренних дел Франции.