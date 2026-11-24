https://news.day.az/society/1876448.html В ряде районов Баку временно отключат воду В связи с проведением работ по соединению участков магистрального трубопровода, замененных на новые, 25 ноября 2026 года в течение дня будет приостановлена подача питьевой воды в некоторые районы Сабаильского и Ясамальского районов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ADSEA, подача воды в прежнем режиме будет восстановлена утром 26 ноября.
В ряде районов Баку временно отключат воду
В связи с проведением работ по соединению участков магистрального трубопровода, замененных на новые, 25 ноября 2026 года в течение дня будет приостановлена подача питьевой воды в некоторые районы Сабаильского и Ясамальского районов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ADSEA, подача воды в прежнем режиме будет восстановлена утром 26 ноября.
В ADSEA извинились перед абонентами за временные неудобства.
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