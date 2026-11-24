В связи с проведением работ по соединению участков магистрального трубопровода, замененных на новые, 25 ноября 2026 года в течение дня будет приостановлена подача питьевой воды в некоторые районы Сабаильского и Ясамальского районов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ADSEA, подача воды в прежнем режиме будет восстановлена утром 26 ноября.

В ADSEA извинились перед абонентами за временные неудобства.