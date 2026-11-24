https://news.day.az/unusual/1876358.html Американский райдер первым в мире исполнил кикфлип на мотоцикле - ВИДЕО Американский райдер Бэнкс Хови первым в мире выполнил кикфлип на мотоцикле. Как передает Day.Az, во время прыжка он провернул под собой электробайк, как скейтборд, поймал его и успешно приземлился. На подготовку трюка ушло два месяца и около 1200 попыток. За это время Хови сломал крестец и лодыжку.
Американский райдер первым в мире исполнил кикфлип на мотоцикле - ВИДЕО
Американский райдер Бэнкс Хови первым в мире выполнил кикфлип на мотоцикле.
Как передает Day.Az, во время прыжка он провернул под собой электробайк, как скейтборд, поймал его и успешно приземлился.
На подготовку трюка ушло два месяца и около 1200 попыток. За это время Хови сломал крестец и лодыжку. Последние попытки он предпринимал с замотанными скотчем щиколотками.
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