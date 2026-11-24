Американский райдер Бэнкс Хови первым в мире выполнил кикфлип на мотоцикле.

Как передает Day.Az, во время прыжка он провернул под собой электробайк, как скейтборд, поймал его и успешно приземлился.

На подготовку трюка ушло два месяца и около 1200 попыток. За это время Хови сломал крестец и лодыжку. Последние попытки он предпринимал с замотанными скотчем щиколотками.