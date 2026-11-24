https://news.day.az/hitech/1876363.html В Китае создали "бескрылый" летающий автомобиль - ВИДЕО В китайском городе Чанша состоялся первый полет прототипа летающего электромобиля. Вместо традиционных крыльев подъемную силу аппарата обеспечивают встроенные в корпус вентиляторы. Как передает Day.Az, в воздухе транспортное средство способно развивать скорость до 150 км/ч, а заявленный запас хода составляет 300 километров.
В Китае создали "бескрылый" летающий автомобиль - ВИДЕО
В китайском городе Чанша состоялся первый полет прототипа летающего электромобиля. Вместо традиционных крыльев подъемную силу аппарата обеспечивают встроенные в корпус вентиляторы.
Как передает Day.Az, в воздухе транспортное средство способно развивать скорость до 150 км/ч, а заявленный запас хода составляет 300 километров.
Первый полет прототипа состоялся накануне.
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