Существуют бесплатные способы ускорения времени зарядки смартфона. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Способы зарядить смартфон быстрее, не используя более продвинутый адаптер питания, перечислил автор портала Варун Кришан. В первую очередь он посоветовал проверить, включена ли быстрая зарядка в настройках устройства. Затем автор рекомендовал отключить адаптивную зарядку: без нее телефон заряжается быстрее, но износ аккумулятора также увеличивается.

Дополнительно журналист рекомендовал уменьшить яркость экрана и понизить ее частоту до 60 герц, так как дисплей является главным потребителем энергии в устройстве. Также Кришан посоветовал на время зарядки отключить определение местоположения. Можно попробовать включить режим полета, при котором смартфон перестает расходовать энергию на передачу данных по Wi-Fi и сотовой сети. В крайнем случае можно вообще на время выключить смартфон.

Если перечисленные способы не подходят, то специалист рекомендовал просто не трогать девайс во время зарядки. Он объяснил, что чем меньше аппарат тратит энергии в процессе зарядки, тем быстрее его аккумулятор достигнет показателя 100 процентов.