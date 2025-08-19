Зангезурский коридор может вернуть к жизни еще одну мечту Армении

Автор: Лейла Таривердиева

О Зангезурском коридоре много сказано, но у этого проекта большое количество граней, и каждая заслуживает внимания.

Так как так называемый "Маршрут Трампа" будет проходить по территории Армении, в первую очередь на армянской стороне задаются вопросом "а зачем нам это надо?". Пропаганда, к сожалению, подходит к вопросу только с точки зрения геополитического расклада, который, возможно, на данный момент не соответствует ожиданиям Армении. Однако геополитические шероховатости сгладятся рано или поздно, в то время как экономические преимущества проекта будут ощущаться только сильнее. И в первую очередь их будет ощущать Армения. Не потому, что коридор бесполезен для Азербайджана. Дело в том, что азербайджанская экономика не стоит на месте, постоянно находится в движении, в том числе развивается уже существующий, северный маршрут Среднего коридора. Зангезурский коридор, или TRIPP, интересен для Азербайджана в первую очередь с геополитической, а потом уже с экономической точки зрения. Для нашей экономики он лишь даст дополнительные возможности, без которых страна может и обойтись.

Иное дело Армения. Для нее политическая сторона вопроса вторична, а первичны те возможности, которые открываются с запуском "Маршрута Трампа" для вывода армянской экономики из изоляции.

В прежние годы Армения не раз пыталась превратиться в нужного и интересного экономического партнера. Не имея общих границ с пространством ЕАЭС, она говорила о себе как об "окне" на евразийское пространство для Ирана и стран Персидского залива. Иранские партнеры поддакивали, мол, да, Армения - окно, обсуждали с Ереваном совместные проекты, которые за много лет так и не осуществились.

В частности, не была построена так называемая южно-армянская железная дорога. Эта дорога задумывалась как часть коридора Север-Юг и в идеале каким-то образом должна была соединить иранскую территорию с Россией. Иран, ограниченный санкциями, и Армения, изолированная оккупацией территорий соседа, заявляли, что проект поможет им открыть друг другу пути на мировые рынки. Договор между этими странами был заключен в 2009 году, Армения даже нашла концессионера, которому собралась передать дорогу на 50 лет.

Но дорога так и не появилась. В Армении утверждали, что виной всему было вмешательство Баку. Не будем ничего отрицать. В период армянской оккупации азербайджанская сторона принимала все меры (и успешно), чтобы оккупант оставался в изоляции.

После войны 2020 года изоляция Армении потеряла актуальность. Тем не менее, несмотря на все изменения, инвесторы и партнеры в Армению не хлынули. Объяснение простое - никто не знал, что будет дальше и как отнесется к их шагам Баку. Так было до вашингтонских договоренностей. Теперь же перспектива просматривается достаточно четко. И теперь у Армении появилась возможность осуществить свои планы. Учитывая обещания руководства Евросоюза инвестировать в проекты в Армении и Азербайджане после достижения мира, в свете подписанных в Вашингтоне документов Ереван может рассчитывать на повышение интереса к стране. Конечно, финансировать железную дорогу для связи Ирана с Россией ЕС не станет. О причинах даже говорить не стоит - они и так ясны. Но проекты в логике направления Восток-Запад могут пользоваться успехом. И главное - работа в Армении перестала быть токсичной и содержать угрозу испортить отношения с Азербайджаном.

Короче говоря, у Армении появился шанс вместо окна в ЕАЭС превратиться в важное звено транзита на огромном пространстве от Азии до Европы. Причем, без особых усилий. Строить и финансировать будут другие, решать вопросы безопасности - тоже.

TRIPP будет первым международным проектом на территории Армении. Коммуникации через Зангезур также подтолкнут осуществление других проектов, реализованных, но так и не начавших приносить пользу армянской экономике.

В прошлом году стало известно, что правительство Армении планирует составить новую программу развития для свободной экономической зоны (СЭЗ) "Мегри" на границе с Ираном. СЭЗ открылась в 2017 году, но там до сих пор нет ни одного резидента. В 2024 году подала заявку одна компания, так и не начавшая работу. В связи с новой ситуацией, создавшейся в регионе после 44-дневной войны, в Ереване стали подумывать о переориентации СЭЗ, которая была задумана как площадка по экспорту из Ирана в страны ЕАЭС и обратно. Но в связи с избавлением от статуса оккупанта перед Арменией открылись и другие возможности.

Работать в СЭЗ могут только компании, производящие продукцию, идущую на экспорт. В период изоляции такая затея не могла иметь успеха. Она не видится пока что привлекательной инвесторам в самой Армении и в Иране, но все непременно изменится, когда начнет строиться Зангезурский коридор.

Планы на СЭЗ "Мегри" у Еревана были грандиозные. На церемонии открытия СЭЗ тогдашний премьер-министр Карен Карапетян (брат Самвела Карапетяна) заявил, что иранские предприниматели будут иметь возможность создавать предприятия в этой зоне, а затем экспортировать свою продукцию на рынки ЕС и ЕАЭС.

В Иране тоже были настроены оптимистично до того момента, как за несколько часов до церемонии администрация Саргсяна передала построенные на иранские деньги газораспределительные сети российскому "Газпрому". Иранской стороне это очень не понравилось и она несколько дистанцировалась от проекта.

Ожидалось, что в ближайшие году СЭЗ привлечет до 70 резидентов и многомиллионные инвестиции. Уже тогда эксперты предупреждали правительство от излишнего оптимизма и напоминали, что созданные до "Мегри" две свободные экономические зоны - "Меридиан" и "Альянс" - сумели привлечь только 15 компаний, хотя работали на тот момент уже четыре года. И особенно непонятен был оптимизм официальных властей на фоне прекращения реализации проекта южно-армянской железной дороги, на которую и была вся надежда.

СЭЗ "Меридиан" и "Альянс" в 2024 году прекратили существование, так как имели срок действия только 10 лет. Мегринской СЭЗ дано 50 лет и у нее, по сути, все впереди.

За прошедшие годы представители Ирана и Армении, собираясь на какие-то обсуждения, обязательно обещали друг другу начать "дружить домами", то есть наладить сотрудничество между двумя свободными экономическими зонами - "Араз" (ИРИ) и "Мегри". В 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между двумя этими СЭЗ, но в практической плоскости нет никакого движения.

Это движение начнется после открытия Зангезурского коридора. Организация сообщения между "материковым" Азербайджаном и Нахчываном обеспечит, в частности Армении широкие возможности для логистики. Возможно также сотрудничество с расположенным на маршруте Зангезурского коридора промпарком "Экономическая зона Аразской долины", являющимся свободной экономической зоной. По состоянию на июль, в промпарке в качестве резидентов зарегистрировано 17 субъектов предпринимательства, еще 3 имеют статус нерезидента. На территории парка, заложенного после войны, активно действует одно промышленное предприятие, в 2024 году состоялась закладка еще трех.

Свободная экономическая зона может стать реально свободной и кого-то заинтересовать только при наличии хорошо организованной логистики. Армянская сторона может использовать опыт Азербайджана. А перед СЭЗ "Мегри" откроются новые перспективы, которые станут возможными после открытия Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа").