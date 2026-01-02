Трамп пообещал вмешаться в случае эскалации в Иране

Если Иран продолжит "убивать мирных протестующих", то США придут на помощь этим людям и готовы к действиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, для иранских властей "обычным явлением является стрелять и жестоко убивать мирных протестующих".

"Мы полностью готовы к действиям", - написал Трамп на своей странице.