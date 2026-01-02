Мадуро готов обсуждать с США борьбу с наркоторговлей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности обсуждать с США борьбу с наркоторговлей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Представитель южноамериканской страны подчеркнул, что в вопросе противодействия наркоторговле необходимо опираться на факты. "Правительство США знает, потому что мы говорили это многим их представителям, если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы", - сказал Мадуро, отметив, что Венесуэла согласна на американские инвестиции и предоставление своей нефти для нужд Соединенных Штатов.
Политик также добавил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством запрещенных веществ в Каракасе безосновательны.
