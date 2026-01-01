Срок налоговых льгот для медиасубъектов продлен еще на три года

Срок освобождения доходов медиа-субъектов от налога на прибыль продлен.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, доходы медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов), полученные от собственной деятельности (в том числе рекламные доходы), а также материальная помощь, предоставляемая органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобождены от налога на доходы до 1 января 2029 года.

Кроме того, предоставление медиапродуктов, произведённых медиа-субъектами (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов), а также выполнение работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиа-деятельностью, нерезидентами, не создающими постоянного представительства в Азербайджанской Республике, в пользу медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных), освобождаются от НДС до 1 января 2029 года.

Для справки отметим, что указанные льготы применялись с 1 января 2023 года и должны были завершиться 1 января 2026 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.