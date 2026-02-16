Когда Узбекистан запустит в космос свой первый спутник?

Узбекистан намерен запустить свой первый научный спутник "Мирзо Улугбек" в 2028 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Спутник формата 6U будет создан для подготовки специалистов и инженерной команды, а также для проведения научных исследований в области медицины, биологии, генетики растений и материаловедения.

Кроме того, страна планирует подготовить первого национального космонавта для краткосрочного полета в космос продолжительностью 10-14 дней. Проект будет реализован с международным сотрудничеством и нацелен на проведение научных исследований.