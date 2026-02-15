Рубио о применении военной силы против Ирана

Администрация США уведомит Конгресс в случае принятия решения о применении военной силы против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"До сих пор никому не удавалось достичь успешного соглашения с Ираном, но мы попытаемся. [Спецпредставитель президента США] Стивен Уиткофф и [предприниматель] Джаред Кушнер направляются на ряд важных встреч, возможно, уже находятся в пути, и мы увидим, какими будут результаты. В вопросе информирования Конгресса о тех или иных решениях мы всегда будем соблюдать соответствующие законы", - заявил Рубио, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы против Ирана.

Отметим, что новый этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана состоялся 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавил на переговорах министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.