Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

В Италии, где в настоящее время проходят Олимпийские игры, поезда начали приезжать с опозданием из-за возможных диверсий на железных дорогах. Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, стало известно, что поезда на железных дорогах, соединяющих итальянские города, приходят с опозданием более часа или вовсе не отправляются. Уточняется, что на железнодорожной линии Рим - Неаполь технические специалисты обнаружили повреждения кабелей, отвечающих за движение поездов. Также о неполадках сообщается на участках дороги из Рима во Флоренцию.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее результатом преступлений. "Мы будем проводить более тщательные проверки, чтобы помешать преступникам и наказать их", - заявил политик.