Безопасность Южного Кавказа имеет ключевое значение для Европы

Безопасность региона Южного Кавказа имеет ключевое значение, поэтому обеспечение мира и стабильности в этом регионе отвечает первостепенным интересам всей Европы.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью сказали в пятницу Trend в Министерстве обороны Венгрии в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша страна поддерживает все предложения и инициативы, направленные на достижение мира. В рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в августе 2025 года был согласован Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP), а последующие переговоры стали возможны при значительной поддержке Президента США Дональда Трампа", - отметили в ведомстве.

Далее, в минобороны Венгрии подчеркнули, что еще за несколько лет до начала крупномасштабного российско-украинского конфликта Будапешт пришел к выводу о необходимости усиления внимания к вопросам безопасности и обороны на фоне ухудшения общеевропейской ситуации в сфере безопасности.

"В связи с этим Венгрия приняла решение увеличить оборонные расходы и в 2016 году запустила всеобъемлющую Национальную программу обороны и развития вооруженных сил. За последние 10 лет страна значительно нарастила финансирование, достигнув уровня в 2% ВВП уже в 2023 году - на год раньше первоначально установленного срока. Кроме того, на саммите в Гааге Венгрия поддержала инициативу по увеличению расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году и намерена последовательно реализовывать эту стратегическую цель.

Поскольку программа модернизации реализуется уже почти десятилетие, мы можем продемонстрировать ощутимые результаты по ряду направлений. Идет активная замена устаревших, преимущественно советского происхождения, вооружений на современную технику. Программа направлена на обновление всего спектра возможностей Венгерских вооруженных сил, что способствует не только укреплению национального оборонного потенциала, но и усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО. Таким образом, оборонные планы Венгрии полностью согласованы с требованиями и целями НАТО и Европейского союза", - заявили в министерстве.

В министерстве обороны Венгрии также отметили, что в нынешней хрупкой и быстро меняющейся среде безопасности роль НАТО приобретает особое значение.

"Альянс является краеугольным камнем европейской безопасности. На прошлогоднем саммите в Гааге мы направили четкий сигнал о прочности трансатлантических связей и о решимости европейских союзников и Канады взять на себя большую ответственность за обеспечение региональной безопасности. Европе необходимы Соединенные Штаты как союзник. Только реалистичный, позитивный и прагматичный подход позволит сохранить вовлеченность США.

Как надежный союзник, Венгрия привержена справедливому распределению нагрузки и предпринимает значительные усилия для выполнения своих обязательств", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что сотрудничество между ЕС и НАТО имеет ключевое значение, поскольку сохранение евроатлантического единства остается критически важным.

"Мы приветствуем тот факт, что и НАТО, и Европейский союз адаптируются к новым реалиям, связанным с комплексными угрозами и общей непредсказуемостью обстановки. Вместе с тем необходимо избегать излишнего дублирования функций и параллельных направлений работы.

Венгрия исходит из того, что взаимосвязанность способствует укреплению международной стабильности. Европейским государствам следует активизировать сотрудничество с глобальными партнерами. Такое взаимодействие должно быть прагматичным и взаимовыгодным. Мы должны сохранять открытость к диалогу даже со сложными партнерами и потенциальными оппонентами ради поддержания стабильности", - заявили в минобороны Венгрии.

В ведомстве отметили, что 2026 год начался со значительных политических и вопросов безопасности.

"Серьезные вызовы, влияющие на архитектуру европейской безопасности: смена международного порядка, соперничество великих держав и война в нашем соседстве. Крайне важно сохранять комплексный 360-градусный подход. Устойчивость Европы требует учета угроз как с востока, так и с юга. Вызовы, исходящие с юга, такие как терроризм и незаконная миграция, по-прежнему представляют существенную угрозу для нашей безопасности. В связи с этим Венгрия уделяет региону особое внимание. Мы остаемся привержены предотвращению конфликтов и поддержанию стабильности через участие в операциях по поддержанию мира, миссиях и других мероприятиях, с особым акцентом на южном фланге НАТО. В частности, Венгрия полностью привержена обеспечению стабильности и безопасности в Западных Балканах", - заявили в ведомстве.