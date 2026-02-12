Россия поможет Армении наладить железные дороги

Россия и Армения проведут оценку технических и финансовых условий восстановления двух железнодорожных участков для последующей их стыковки с железными дорогами Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, в Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской республики, а также с железными дорогами Турецкой республики", - заявил он.

Общая протяженность подлежащих восстановлению участков составляет 1,6 км и 12,4 км.

"В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта", - сказал Оверчук.