На витрине одна цена, на кассе другая

В ряде магазинов потребители сталкиваются с несоответствием между ценой, указанной на витрине, и ценой, применяемой на кассе. Такие случаи вызывают недовольство покупателей и противоречат действующим правилам. Согласно установленным нормам, товар должен продаваться покупателю по цене, указанной на нем или на витрине. В случае расхождения цен потребитель имеет право обратиться к руководству магазина и подать жалобу в соответствующие органы для защиты своих прав.

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Milli.Az, председатель Союза свободных потребителей (AİB) Эйюб Гусейнов заявил, что в стране уже много лет потребители сталкиваются с одной ценой на витрине и другой - на кассе.

По его словам, нарушение прав потребителей означает искусственное завышение цен.

"По этому вопросу мы ежедневно получаем звонки от потребителей. Государство создало благоприятные условия для бизнеса. Однако, к сожалению, некоторые предприниматели злоупотребляют этой политикой и допускают многочисленные нарушения прав потребителей. Когда покупатель указывает на разницу в цене, ему объясняют это "технической ошибкой". Государственные органы, ответственные за контроль, должны более активно работать с жалобами потребителей", - отметил он.

Гусейнов также добавил, что иногда в чек включаются товары, которые покупатели вообще не приобретали.

"В одной из жалоб указано, что покупатель купил баклажаны за 85 гяпиков, но в чеке была указана сумма в 26 манатов за совершенно другой товар. Если бы он не проверил чек, то так и не узнал бы о несоответствии. Отмечается, что такие случаи чаще происходят при оплате банковской картой. В целом, в нашей стране потребители ежегодно переплачивают около 500 миллионов манатов из-за неправильного пробития товаров или включения в чеки некупленных позиций".