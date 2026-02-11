Мировые цены на нефть резко выросли

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 30 января, свидетельствуют данные торгов. Reuters пишет, что, как и в конце прошлого месяца, нынешний скачок мировых цен связан с усилением геополитических рисков на фоне напряженной ситуации между Вашингтоном и Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фоне заявления МИД Ирана о том, что переговоры по поводу ядерной программы страны позволили оценить серьезность намерений американцев и показали готовность сторон к продолжению дипломатических усилий, президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает ​возможность отправки ‌еще одного авианосца на Ближний Восток