Шуша укутана белым покрывалом

В Шуше вновь выпал снег. Древний город-крепость - культурная столица Азербайджана - снова укутался в белоснежное покрывало, создав завораживающие пейзажи, которыми невозможно налюбоваться.

С приходом зимы каждый уголок города обрел особую красоту. Исторические памятники, считающиеся символами города, отвесные скалы и высокие деревья в белоснежном убранстве, созданном снегом, словно напоминают сказочный мир. Выпавший снег еще больше подчеркнул исторический дух города, превратив зимний пейзаж в чарующую картину.

Этот величественный город, расположенный на вершинах гор, своей туманной и снежной погодой приводит в восхищение прибывающих сюда гостей. В настоящее время осадки продолжаются.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры вновь укутанного белым покрывалом города Шуша.