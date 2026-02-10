Дубай посетило рекордное число туристов в прошлом году

Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Туристическая индустрия Дубая третий год подряд устанавливает рекорды, приняв 19,59 миллиона иностранных туристов в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее", - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечается, департамент экономики и туризма Дубая (DET) третий год подряд отмечает рекордные показатели турпотока. Также сообщается, что Дубай завершил год, впервые приняв более 2 миллионов посетителей за один календарный месяц в декабре, что создало мощный импульс для развития туризма в 2026 году.

Согласно данным департамента, больше всего туристов прибыло в Дубай из Западной Европы (21% от общего числа), а также из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Восточной Европы и СНГ, а также Южной Азии, каждая с долей по 15%.