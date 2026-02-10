В ЮНЕСКО прошло первое заседание Группы 77 и Китая в 2026 году, возглавленное Азербайджаном

В штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством Азербайджана состоялось первое в 2026 году пленарное заседание Группы 77 и Китая.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии в качестве основного приглашенного докладчика принял участие Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.

На открытии пленарного заседания с речью выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев. Выразив благодарность государствам-членам группы за оказанное доверие, он подчеркнул, что в период председательства Азербайджана интересы стран Глобального Юга будут поддерживаться на высоком уровне в повестке ЮНЕСКО, деятельность Группы будет обогащена, а координация между государствами-членами усилена.

Постоянный представитель отметил важность укрепления многосторонней системы, солидарности и сотрудничества в рамках системы ООН на фоне международных и региональных вызовов, а также подчеркнул значимую роль Группы 77 и Китая как платформы в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации, а также по таким приоритетным направлениям, как Африка, малые островные развивающиеся государства и молодежь.

В ходе мероприятия, проведенного под председательством Азербайджана, также выступил Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, который отметил, что инициатива, выдвинутая в рамках 80-летия ЮНЕСКО, направлена на укрепление мультилатерализма, солидарности и деятельности организации в ключевых сферах ее мандата - мира, образования, науки, культуры и коммуникации. Он подчеркнул важность проведения инклюзивных и прозрачных консультаций с государствами-членами в процессе реформ.

В рамках пленарного заседания были поздравлены вновь назначенные постоянные представители, утверждена повестка дня, а также проведены обсуждения инициативы "ЮНЕСКО-80" и деятельности Группы.

Председательство Азербайджана в Группе 77 и Китая наглядно демонстрирует возрастающую роль страны в международных организациях, в особенности в рамках ЮНЕСКО, а также ее вклад в развитие глобального диалога и солидарности.