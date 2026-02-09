На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) произошла на Солнце утром 9 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 февраля в 05:27 мск (06:27 по Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W56) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 30 минут", - отмечается в сообщении.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу вспышек класса М и Х на Солнце. Общее число таких событий достигло 66.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.