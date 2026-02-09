Решения по Нахчывану и конституционное единство Азербайджана

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

На минувшей неделе Милли Меджлис Азербайджана во втором чтении принял изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

Конституция НАР была принята Верховным Меджлисом автономии 28 апреля 1998 года и вступила в силу 8 января 1999 года после ратификации Милли Меджлисом и официальной публикации. Это была четвертая Конституция Нахчывана. В 1926 году была принята первая, в 1937 году - вторая, в 1978 году - третья.

Принятие парламентом Азербайджана во втором чтении поправок к Конституции НАР представляет собой важный этап в эволюции государственно-правовых отношений между Азербайджанской Республикой и ее автономным образованием. Эти изменения не носят революционного характера, однако обладают существенным юридическим и символическим значением, поскольку направлены на уточнение конституционных оснований автономии, устранение противоречивых историко-правовых интерпретаций и приведение статуса Нахчывана в большее соответствие с природой Азербайджана как унитарного государства.

В более широком контексте данные поправки отражают стремление к завершению длительного переходного периода, сформировавшегося под воздействием советского наследия и постсоветских конфликтов, и к институциональной консолидации государственного суверенитета.

Азербайджан как унитарное государство и проблема "неестественной автономии"

Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Азербайджан является унитарным государством, что предполагает единство суверенитета, правовой системы и вертикали государственной власти. В этой логике наличие автономного образования в составе унитарного государства является исключением, а не нормой, и требует особого историко-политического объяснения.

Нахчыванская автономия не является результатом органического внутреннего развития азербайджанской государственности. Ее появление стало следствием советской национально-территориальной политики, в рамках которой территориальные решения принимались не на основе исторической справедливости или этнополитической целостности, а исходя из геополитических и идеологических соображений центра.

Ключевым фактором, обусловившим необходимость автономного статуса Нахчывана, стала передача Зангезура Армении, в результате чего Нахчыван оказался территориально отделенным от основной части Азербайджана. В отсутствие этой искусственно созданной географической изоляции объективной потребности в автономии не существовало бы. Следовательно, автономия Нахчывана была не проявлением особой формы самоопределения, а компенсаторным механизмом, призванным сгладить последствия внешне навязанного территориального решения.

Советское наследие и фактор конфликта

После распада СССР движение Азербайджана в сторону институционального унитаризма оказалось затруднено из-за продолжающегося армяно-азербайджанского конфликта. Нерешенность территориальных вопросов, угроза безопасности и необходимость сохранения внутренней стабильности объективно сдерживали глубокую реформу отношений между центром и автономией.

В этих условиях автономный статус Нахчывана выполнял, прежде всего, стабилизирующую и защитную функцию, а не функцию расширенной политической субъектности. Однако со временем советские правовые конструкции, зафиксированные в автономной конституции, начали вступать в противоречие с логикой унитарного государства и современными стандартами государственного управления.

Московский и Карсский договоры: правовая реальность и политические искажения

Особое значение в этом контексте имеет исключение из преамбулы Конституции Нахчыванской АР ссылок на Московский и Карсский договоры от 1921 года. Юридически данные договоры никогда не означали "передачу" Нахчывана Азербайджану. Нахчыван исторически и юридически всегда являлся составной частью Азербайджанского пространства. Московский и Карсский договоры лишь закрепили особый автономный статус Нахчывана в составе Азербайджана, причем в условиях внешнего давления и геополитических компромиссов начала XX века. Однако сохранение прямых ссылок на эти договоры в конституционном тексте автономии создавало почву для умышленных искаженных интерпретаций, прежде всего, со стороны Армении, которая пыталась представить эти документы как основание "передачи" территории.

Исключение упоминаний о данных договорах не отменяет исторических фактов, но снимает юридические двусмысленности, устраняя возможность внешнеполитических спекуляций и укрепляя тезис о том, что Нахчыванская автономия является внутренним административно-правовым образованием Азербайджана, а не результатом международного "мандата".

Юридическое значение поправок для Азербайджана и Нахчывана

Для Азербайджанской Республики принятые поправки означают: 1) усиление конституционного единства государства; 2) четкое подчинение автономных институтов общегосударственной системе власти; 3) устранение историко-правовых конструкций, потенциально подрывающих суверенный нарратив; 4) сближение модели управления Нахчываном с логикой унитарного государства без формальной ликвидации автономии.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о демонтаже автономии, а о ее юридической нормализации, то есть приведении в соответствие с реальным характером азербайджанской государственности.

Для Нахчыванской Автономной Республики изменения означают: 1) снижение символической политической автономности при сохранении административных функций; 2) усиление координации с центральными органами власти; 3) переход от советской модели "квази-автономности" к современному формату регионального управления; 4) повышение правовой определенности статуса автономии внутри Азербайджана.

Таким образом, автономия все в большей степени воспринимается не как особый политический субъект, а как специфический регион в составе единого государства.

Подводя итог...

Поправки к Конституции Нахчыванской Автономной Республики следует рассматривать как логический этап постсоветской эволюции азербайджанской государственности. Они не разрушают существующий баланс, но постепенно устраняют правовые и символические элементы, унаследованные от эпохи внешнего управления и геополитических компромиссов.

В долгосрочной перспективе данные изменения укрепляют унитарную природу Азербайджана, минимизируют пространство для внешних интерпретаций и создают более устойчивую модель отношений между центром и регионом. Нахчыван при этом окончательно закрепляется не как "исключение", а как неотъемлемая часть азербайджанского государственного и правового пространства.